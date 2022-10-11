Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Первые единовременные выплаты мобилизованным петербуржцам и тем, кто добровольно отправился на службу в Вооруженные силы, уже сделаны. Об этом 11 октября сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Карта «Мир»

«Первые суммы были переведены на карточки на прошлой неделе. В настоящее время районные администрации совместно с военкоматами ежедневно работают над сбором данных, передают их в банки, где и осуществляется выплата», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По решению Смольного, мобилизованные петербуржцы единовременно получают по 100 000 рублей, добровольцы — по 300 000 рублей. Это лишь часть поддержки военнослужащих и их семей, которую оказывают власти Санкт-Петербурга.

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Борис Пиотровский предложил по всем вопросам, в том числе о статусе выплаты, обращаться в отдел социальной защиты того района, в котором петербуржец был мобилизован или подписал контракт. Телефоны доступны по ссылке.