Санкт-Петербург, , 07:39 — REGNUM Несовершеннолетним детям жителей Петербурга, призванных на службу в Вооруженных Силах в ходе частичной мобилизации, а также детям петербургских добровольцев предоставят бесплатное двухразовое питание — завтрак и обед — в образовательных учреждениях и обеспечат бесплатный проезд. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Обед Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дети мобилизованных граждан получат право внеочередного поступления в детские сады и школы, такие семьи будут полностью освобождены от оплаты дошкольных образовательных учреждений. Им будут предоставлять бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Сразу после получения из военкомата фамилии мобилизованного или добровольца районные чиновники будут обязаны проверить, что его близким родственникам предоставлен весь полагающийся социальный пакет выплат и услуг.

Напомним, ранее стало известно, что мобилизованным петербуржцам единовременно выплатят по 100 тыс. рублей, а добровольцам — по 300 тыс. рублей.

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