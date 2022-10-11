Москва, 11 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Две базы с топливом для ВСУ уничтожены в Днепропетровской области, а также шесть складов боеприпасов и вооружения, находившихся под Николаевом и Предтечино (ДНР). Об этом сообщает 11 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Министерство обороны России Трофейное оружие, в спешке оставленное отступающими подразделениями ВСУ

В ведомстве уточнили, что базы, где киевские силовики хранили топливо для военной техники, находились у городов Днепропетровск и Павлоград. В районе Николаева находились пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье».

У села Предтечино в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, у села Марьянское в Днепропетровской области российские ВКС сбили вертолёт Ми-24 ВСУ.

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