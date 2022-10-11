Москва, 11 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Пункт управления механизированной бригады ВСУ поражён российскими войсками у посёлка Новое в ДНР. Об этом сообщает 11 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

В ведомстве уточнили, что войска поразили пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, поражены 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах.

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