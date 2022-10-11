Москва, 11 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. ВСУ пытались наступать на николаево-криворожском направлении силами до двух батальонных тактических групп, все их атаки отбиты. Об этом сообщает 11 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В ведомстве уточнили, что киевские боевики пытались наступать в направлении населённых пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. Однако они потеряли около 150 человек, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

«Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям», — подчеркнули в Минобороны.

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