Саратов, 11 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области подготовили дополнительные меры поддержки мобилизованных граждан и их семей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Так, в саратовских школах намерены обеспечить бесплатным питанием учащихся мобилизованных с 5 по 11 классы. Соответствующая инициатива будет согласована с депутатами областной думы на ближайшем заседании. Бусаргин рассчитывает на поддержку парламентариев.

Семьи мобилизованных также планируют освободить от оплаты за детский сад. Соответствующие решения в ближайшее время должны принять главы районов, заверил губернатор Саратовской области.

Кроме того, на рассмотрении у депутатов находится инициатива по освобождению военнослужащих от транспортного налога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 октября на саратовском вокзале под марш «Прощание славянки» прошли проводы добровольцев и мобилизованных жителей области.

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