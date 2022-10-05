Саратов, , 10:06 — REGNUM В Саратовской области в ближайшее время разработают единый алгоритм предоставления кредитных каникул мобилизованным гражданам и их родным, а также пошаговую инструкцию в случае мобилизации. Об этом 5 октября сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Обсудил с руководителями наших банков предоставление кредитных каникул мобилизованным гражданам. Сейчас они готовятся к выполнению боевых задач, и мы должны максимально упростить для них указанную процедуру», — написал глава Саратовской области в своем телеграм-канале.

Со слов Бусаргина, в силу обстоятельств мобилизованные не могут самостоятельно посетить банковские отделения. Ряд кредитных организаций взаимодействуют с мобилизованными удаленно, либо решают возникшие вопросы в пунктах сбора призывников.

«В ближайшее время разработаем единый алгоритм и пошаговую инструкцию, где будет четко прописано, как действовать в случае мобилизации. Также возможность обратиться по поводу кредитов должна быть и у родных военнослужащих», — добавил губернатор.

Ранее ИА REGNUM передавало, призванные в рамках частичной мобилизации жители Саратовской области могут бесплатно оставить домашних питомцев в приютах.

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