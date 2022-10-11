Душанбе, 11 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Таджикистан прибыла делегация из Киргизии. Представители республики примут участие в заседании таджикско-киргизской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы. Об этом 11 октября сообщили в пресс-центре хукумата (администрации) Согдийской области Таджикистана.

Christopher Sessums Граница

«Темой переговоров, которые продлятся четыре дня, станет демаркация общей госграницы», — уточнили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября между Таджикистаном и Киргизией произошёл военный конфликт на границе. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что в результате огневых ударов со стороны таджикских военных оказались разрушены или повреждены 12 школ, 11 детских садов и 612 жилых домов, а также погибли 63 и получили ранения 198 человек.

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