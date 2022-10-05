Душанбе, , 20:53 — REGNUM Таджикистанское внешнеполитическое ведомство обвиняет Киргизию в агрессии против территориальной целостности и неприкосновенности границы Таджикистана. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Таджикистана 5 октября.

В Таджикистане Mil.ru

«В последние дни с целью создания образа «агрессора» в лице своего соседа, киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана», — подчеркнул таджикский МИД.

Дипломатическое ведомство Таджикистана считает, что своей пропагандой власти Киргизии нагнетают напряжённость в приграничье.

В качестве одного из примеров такого поведения таджикское министерство привело состоявшееся 17 сентября 2022 года обращение президента Киргизии Садыра Жапарова к нации, в ходе которого глава государства употребил слово «враг» в отношении Таджикистана.

Также МИД Таджикистана обвинил киргизских пограничников в развязывании вооружённого конфликта на приграничных территориях. По версии Душанбе, 14 сентября пограничные войска Киргизии без каких-либо причин начали обстрел пограничного поста «Кех», расположенного в сельском округе Ворух в Таджикистане. При этом применялось не только лёгкое стрелковое вооружение, но и миномёты.

«В результате обстрела погибли двое таджикских военнослужащих. Одновременно с этим киргизские военные перебросили дополнительные силы и тяжелую технику к приграничным районам. Таджикская сторона была вынуждена открыть ответный огонь», — передаёт внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

В этот и последующие дни, как утверждает таджикское министерство, киргизские пограничники неоднократно нарушали объявленный режим прекращения огня и атаковали приграничные сёла и пограничные заставы на территории Таджикистана, используя при этом бронетранспортёры и боевые машины пехоты.

«Кроме того, в рамках этой агрессии киргизские военные массово поджигали дома мирных жителей, занимались грабежами и мародёрством. В ходе массированных обстрелов территории Таджикистана использовались 20 единиц тяжелой бронетехники, в том числе танки, БТР и бронированные разведовательно-дозорные машины, а также реактивные системы залпового огня, боевые вертолеты и ударные БПЛА «Байрактар», — говорится в заявлении МИД Таджикистана.

Материалы по теме: Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ