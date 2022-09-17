Херсон, Бывш. УССР, , 18:29 — REGNUM Сотрудники Росгвардии за неделю задержали 52 человека, которые подозреваются в пособничестве СБУ и ВСУ. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Обнаруженные боеприпасы Пресс-служба Росгвардии

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Росгврадейцы приняли участие в задержаниях на территории Херсонской и Запорожской областей. В ходе этих действий они обнаружили два тайника с вооружением и боеприпасами.

«Подразделения ведомства изъяли ПТУР «Конкурс», восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства», — говорится в сообщении.

Также сотрудники Росгвардии изъяли 25 ручных гранат различных модификаций, 800 грамм тротила в виде шашек по 200 г, более 4500 патронов к стрелковому оружию различного калибра. Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство и более 90 мин и артиллерийских снарядов.