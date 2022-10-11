Донецк, , 09:37 — REGNUM Донецкая Народная Республика после воссоединения с Россией примет новую конституцию как субъекта РФ. Об этом в эфире местного телеканала «Оплот ТВ» заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

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Он подчеркнул, что в республики будет налаживать жизнь «уже в соответствии с российскими реалиями, в соответствии с российским законодательством».

«Здесь у нас предстоит много работы. Надо принять конституцию новую, республики. Только конституция уже не как отдельного государства, а конституция республики — субъекта РФ», — пояснил Бидевка.

Кроме этого, отметил председатель Народного совета ДНР, законодателям республики также предстоит одна из самых объёмных работ — налаживание местного самоуправления. Он напомнил, что сейчас в ДНР нет системы местного самоуправления, мэры городов назначаются, а не выбираются, отсутствуют городские и поселковые советы.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецкая Народная Республика воссоединилась с Россией по итогам референдума, прошедшего в ДНР, как и в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. За воссоединение с РФ проголосовали более 99% жителей региона.

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4 октября Совет Федерации ратифицировала договор между Россией и Донецкой Народной Республикой о принятии в состав России и об образовании в составе РФ нового субъекта. Переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ДНР, будет действовать до 1 января 2026 года.

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