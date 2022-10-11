Донецк, 11 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Процесс интеграции Донецкой Народной Республики в правовое поле России будет проходить сложнее, чем это было в случае с Крымом. Об этом в эфире канала «Оплот ТВ» заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Он напомнил, что ещё до 2014 года Крым был автономной республикой в составе территории б. УССР, а ДНР «своя история».

«Мы ещё восемь лет пожили, хоть и старались близко принимать к российскому законодательству, но все-таки мы жили отдельной страной. Жили большую часть времени в условиях непризнанности, минского процесса, в конце концов, войны, ещё массы факторов», — отметил Бидевка.

Он добавил, что в «Крыму тоже был соответствующий закон, тоже был переходный период, и многие вещи корректировались по пути практического осуществления тех или иных действий». При этом глава Народного совета подчеркнул, что трудности не означают, что процесс затянется.

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Как сообщало ИА REGNUM, Донецкая Народная Республика воссоединилась с Россией по итогам референдума, прошедшего в ДНР, как и в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. За воссоединение с РФ проголосовали более 99% жителей региона.

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