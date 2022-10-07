Москва, , 02:30 — REGNUM В Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Политическая интеграция новых территорий». Эксперты обсудили отношение россиян к прошедшим референдумам, роль события для присоединенных территорий, а также особенности политической интеграции новых регионов. Модератором встречи выступил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

Модератор обозначил значимость обсуждаемой темы.

«Политическая гармонизация является такой же неотъемлемой частью возвращения к мирной жизни регионов, как и восстановление инфраструктуры», — подчеркнул Александр Асафов.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил социологические данные по теме отношения россиян к вхождению в состав ЛДНР, Запорожья и Херсонской области*. Россияне на протяжении последних месяцев декларируют высокий уровень интереса к ситуации в этих регионах и особенно, к прошедшим референдумам: 96% респондентов заявили, что знают о прошедшем голосовании, при этом уровень качественной информированности очень высокий (80%). 77% заявили о высоком уровне легитимности референдумов и только 11% сомневаются в прозрачности процедуры. 75% россиян поддержали вхождение освобожденных территорий в состав Российской Федерации, 11% отнеслись к процессу в разной степени критично. При этом, 83% утверждают, что Россия должна защищать интересы жителей Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей, даже при условии, что это осложнит отношения с другими странами.

Петр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, дал политическую оценку интеграционному процессу четырех регионов. Выработанную экономическую траекторию развития этих территорий мы увидим не раньше начала следующего года. Кроме основных моментов — инфраструктура, социальные блага, безопасность, необходимо будет также решать специфические вопросы каждого конкретного региона. Базовая государственная система управления будет создана к концу 2022 года. У России уже есть опыт Крыма, Севастополя. Наибольших изменений, по мнению эксперта, будет претерпевать механизм функционирования политических партий. Так, согласно политическому устройству ЛДНР, общественные организации играли там роль политический партий. В российском законодательстве такая практика отсутствует. При этом, сегодня нет понимания, как распределятся предпочтения людей на выборах в законодательные собрания, и какая политическая сила окажется наиболее предпочтительной. В вопросе восстановления территорий доминирующим станет вопрос представительства территорий на федеральном уровне.

«Очень большую роль будет играть представительство регионов при Совете Федерации, министерствах и ведомствах. Если мы говорим о работе по восстановлению инфраструктуры и повышению уровня жизни в мирных условиях, как показывает опыт Крым и Севастополя, в режиме обычной и привычной работы на страте это не получается. Нужны целевые программы, обученные люди и общественный контроль», — считает Петр Кирьян.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, представитель «Единой России» в Запорожской области Артем Бичаев рассказал о работе партии власти на территориях. Сегодня на заседании Генерального совета партии «Единая Россия» было принято решение о создании региональных отделений на территориях. Эффективная работа на территориях велась в течение всей специальной военной операции.

«Миссия нашей партии с самого начала вышла за пределы слова «гуманитарная». Это не только пакеты с едой. Уже в первые дни люди пошли к нам с самыми разными вопросами: как восстановить документы, помочь инвалиду, который живет в соседней квартире, получить единовременную выплату… То есть тысячи абсолютно разнонаправленных вопросов посыпались к нам. С коллегами из «Мы вместе с Россией» на базе всех центров мы по сути открыли приемную», — рассказал он.

Среди населения очень высокий уровень заинтересованности к деятельности «Единой России». Основная задача партии — оправдать их доверие. Вскоре, после решения ряда организационных вопросов, партия приступит к непосредственному функционированию в качестве политической организации. Например, в середине месяца планируется открыть молодежное крыло «Молодая гвардия».

Депутат Государственной Думы Российской Федерации (фракция Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») Дмитрий Гусев определил четыре вектора, по которым сегодня работает партия на освобожденных территориях. В первую очередь, была запущена работа «Центров справедливости» (в прошлом году в ДНР, в 2022 в ЛНР). Эти центры оказывают бесплатную юридическую помощь людям, попавшим в сложную ситуацию. На их базе были сформированы пункты гуманитарной помощи. Не менее важной, по словам депутата, является эмоциональная поддержка граждан, поэтому партия реализует культурные проекты. Также «Справедливая Россия – Патриоты – за правду» занимается на территориях развитием предпринимательства – организовывает первый Луганский бизнес-форум.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике (фракция Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России) Станислав Наумов утверждает, что партиям необходимо работать на территориях сообща.

«Самые продуктивные инициативы — межфракционные», — сказал он.

В регионах сейчас есть много проблем, которые необходимо преодолевать, кооперируясь.

Например, уходя, местная власть забрала все данные о населении. Станислав Наумов считает, что данный вопрос необходимо решать на международном уровне.

«Нужно выйти на ООН, и потребовать от Киева, чтобы они вернули все базы данных. Это гуманитарная катастрофа. Мы должны начать нормально работать с тем, что они уходя забрали с собой. Это особенность цифрового административного процесса. Статистика необходима для нашего законодательства и системы принятия решений», — заявил депутат.

Также он уточнил, что сегодня особенно важно работать с людьми, которые не поддерживали референдум, а также сохранить многонациональные традиции этих территорий. Сверхзадачей, по словам Станислава Наумова, является «вернуть всех, кто уехал».

Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Олег Захаров обозначил приоритеты функционирования своей политической организации в новых регионах: «Для нас двумя словами определяется политическая перспектива на этих территориях — это «надежда» и «шанс». Надежда, которую мы должны дать людям. И шанс, который они получают. Мы тоже можем использовать его для того, чтобы закрепиться на этих территориях в хорошем политическом смысле этого слова. Они должны стать полноценными территориями Российской Федерации».

В регионах партия работает по линиям гуманитарной помощи, обновления законодательной базы, взаимодействия с предпринимателями. Также «Новые люди» планируют запустить партийный проект «Я в деле», для обучения будущих коммерсантов.

Руководитель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что у новых регионов большие перспективы в составе Российской Федерации. Если раньше местным жителям казалось, что они могут реализовать себя только уехав в Россию, то теперь это возможно и в Запорожье. Покинувшие область 8 лет назад жители возвращаются. Население Запорожской области может достигнуть показателя в 9 миллионов человек. Кроме того, природно-географические факторы территории располагают для ведения предпринимательской деятельности. Владимир Рогов отметил, что уже сейчас проводятся крупные мероприятия для интеграции жителей. Из важнейших проектов он назвал кадровый конкурс «Лидеры возрождения».

*Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Опрос проведен 1 октября 2022 года.