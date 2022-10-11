Москва, , 08:18 — REGNUM Законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов и сенаторов, предполагает распространение кредитных каникул на малый и средний бизнес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП). Предложены нормы, направленные на реализацию идеи о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов МСП, где единственным владельцем является мобилизованный гражданин.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Родина зовёт: частичная мобилизация в России — все новости»

Аксаков надеется на принятие законопроекта во всех трех чтениях уже на следующей неделе для того, чтобы его смог рассмотреть на следующей неделе Совет Федерации. После чего законопроект будет направлен на подписание президенту России.

Для кого каникулы

Предусматривается механизм кредитных каникул по мобилизации для компаний в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса.

Кредитные каникулы предоставляются, если: выручка ООО за последний отчетный год не равна нулю; в ООО только один участник и он является единоличным исполнительным органом по состоянию на 21 сентября 2022 года и этот единственный участник ООО мобилизован.

Условия

Срок кредитных каникул соответствует сроку мобилизации плюс 30 дней и продлеваются на период болезни либо безвестного отсутствия. При этом дата начала кредитных каникул — не ранее 21 сентября 2022 года.

Обратиться за кредитными каникулами можно до 31 декабря 2023 года. Заемщик обязан приложить к требованию о предоставлении кредитных каникул документ, подтверждающий выручку, а также имеет право приложить документ о мобилизации.

Кредитор обязан предоставить кредитные каникулы в течение 15 дней после получения требования.

Заемщик обязан уведомить кредитора об окончании срока «кредитных каникул».

Кредитор может потребовать от заемщика (кроме случая смерти мобилизованного лица) после окончания кредитных каникул документ, подтверждающий мобилизацию, если до этого кредитор не обращался в Минобороны. В случае неполучения документа кредитные каникулы признаются неподтвержденными.

Другие условия определяются так же, как в кредитных каникулах для субъектов МСП (то есть по действующему регулированию статьи 7 Федерального закона № 106-ФЗ).

Законопроектом вводится запрет на обращение с требованиями к поручителю/гаранту в период с 2 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Если у заемщика уже действуют другие кредитные каникулы, они автоматически прекращаются с момента получения кредитных каникул по мобилизации.

Кроме того

Предусматривается продление кредитных каникул в случае безвестного отсутствия.

Предусматривается запрет на возможность удовлетворения требований гаранта, исполнившего обязательства по кредитному договору, за счет принципала в случае смерти последнего. Снимается запрет, предусмотренный законодательством о банкротстве, на открытие должником банковских счетов в кредитных организациях и получение по ним денежных средств для обеспечения возможности зачисления денежных выплат, осуществляемых военнослужащим, в связи с участием в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, выполнении задач за пределами территории Российской Федерации.

Исполнительное производство

Для выравнивания регулирования с нормами о приостановлении судебным приставом исполнительного производства в связи участием должника в боевых действиях предусматривается приостановление исполнения банком, работодателем, иным лицом, выплачивающим должнику — военнослужащему, члену семьи военнослужащего пенсию, стипендию и иные периодические платежи, требований исполнительных документов о взыскании денежных средств, направленных в банк, работодателю, иному лицу непосредственно взыскателем. Приостановление исполнения исполнительного документа осуществляется на основании заявления должника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде рассказали о сроках отсрочки по кредитам для мобилизованных МСП