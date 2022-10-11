Алжир начал добычу газа для Италии на двух новых месторождениях
Алжир, 11 октября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach 10 октября объявила о начале добычи газа на двух месторождениях в бассейне Беркин в рамках контракта Беркин-Юг, заключённого с итальянской энергетической компанией Eni. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.
Два расположенных в провинции Уаргла на востоке Алжира месторождения в ближайшее время будут выдавать порядка 1 млн куб. м газа в сутки. До конца года объём добычи планируется нарастить до 2 млн куб. м в сутки.
Sonatrach является одним из ведущих поставщиков углеводородов в Средиземноморском регионе. Итальянский концерн Eni осуществляет деятельность в Алжире порядка сорока лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Алжир в ноябре сократит объём добычи нефти до 1,007 млн баррелей в сутки, в октябре этот показатель составит 1,055 млн. Напомним, на первой с марта 2020 года очной встрече в Вене страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
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