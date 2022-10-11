Алжир, 11 октября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach 10 октября объявила о начале добычи газа на двух месторождениях в бассейне Беркин в рамках контракта Беркин-Юг, заключённого с итальянской энергетической компанией Eni. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Два расположенных в провинции Уаргла на востоке Алжира месторождения в ближайшее время будут выдавать порядка 1 млн куб. м газа в сутки. До конца года объём добычи планируется нарастить до 2 млн куб. м в сутки.

пресс-служба Sonatrach «Эти дополнительные объёмы, вдобавок к тем, что добываются на двух месторождениях Беркин-Север, введённых в эксплуатацию в июле, увеличивают объёмы газа, добываемого ассоциацией Sonatrach-Eni, и способствуют увеличению экспорта алжирского газа, предназначенного для европейского рынка».

Sonatrach является одним из ведущих поставщиков углеводородов в Средиземноморском регионе. Итальянский концерн Eni осуществляет деятельность в Алжире порядка сорока лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Алжир в ноябре сократит объём добычи нефти до 1,007 млн баррелей в сутки, в октябре этот показатель составит 1,055 млн. Напомним, на первой с марта 2020 года очной встрече в Вене страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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