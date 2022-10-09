9 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 20:39 — REGNUM Материал издания The Washington Post, согласно которому западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на конфликте между Москвой и Киевом, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Карта-флаг Норвегии Arsenikk

Норвегия открыла для себя клад после того, как в Европе начался энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на территории бывшей УССР и антироссийскими санкциями. Осло обладает мощностями для добычи газа и нефти, но реализует эти энергоресурсы по тем ценам, которые установились на рынке. Судя по всему, такое положение дел не нравится соседям норвежцев, которым приходится доставать из кармана в десять раз больше денег за топливо, чем раньше.

«Нехорошо считать деньги в чужом кармане», — написал Последний И.

Многие пользователи считают, что Норвегия не сделала ничего особенного, ведь никакой продавец не хочет продавать свой товар дёшево. Более того, Европейский союз сам себе устроил «весёлую» жизнь, поэтому не вина норвежцев в том, что их энергоресурсы экспортируются по баснословному ценнику.

«Ничего личного, просто бизнес», — отметил Геннадий О.

«Они думали, что Норвегия из солидарности будет им бесплатно топливо поставлять. Ошибочка вышла», — подметил Андрейка И.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейцам стоило бы сказать спасибо Норвегии, поскольку если бы не она, то они бы вовсе остались без доступа к энергоресурсам.

«Норвегия не наживается, а получает доходы вместо Газпрома. Точнее, части того объёма, который он должен был поставлять в Европейский союз», — пишет Михаил Г.

«А почему они должны жить в убыток себе? Кто как может, тот так и зарабатывает. Повезло им с ресурсами, пусть продают, это их личное дело», — указывает Shady L.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Норвегия за счёт повышения стоимости газа получает в разы больше. Как и Россия, между прочим. Газпром зарабатывает намного больше, чем в прошлом году. России выгодны антироссийские санкции, и Норвегии они выгодны. Видимо, такая связка не устраивает русофобов», — считает Михаил Ф.

Часть людей полагает, что сверхприбыли Норвегии могут вызвать животный интерес со стороны Соединённых Штатов Америки.

«Вопрос в том, как долго Норвегии дадут наживаться. Америка устраняет даже европейских конкурентов», — пишет Таня А.

«Штаты умудрились брать дань со всего Европейского союза. Вот это и есть залог американского «благополучия», — поделилась своим мнением Нина Р.

«США разве не планирует бомбить демократическими бомбами Норвегию за то, что она — богатая недрами страна? Теперь ещё и не делится деньгами!» — отметила Aliya A.

«Ну всё, норвежцам приготовиться к американским бомбёжкам! Оказывается, у них есть газ и нефть!» — пишет Николай К.

Нашлись и те, кто отмечает, что в ближайшем будущем Норвегия может остаться чуть ли не единственным оазисом благополучия на европейском континенте.

«Если американские лапы не дотянутся до Норвегии, то уже через пару лет эта скандинавская страна превратится в экономического гиганта, который обогащается за счёт своих безресурсных соседей», — предрекает Елизавета О.

Напомним, 9 октября издание The Washington Post опубликовало статью обозревателя Эмили Раухала, согласно которой западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на конфликте между Москвой и Киевом.