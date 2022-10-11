Донецк, 11 октября 2022, 01:00 — REGNUM В боях на территории ДНР был убит ещё один наёмник из Грузии, сообщает 10 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».
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Житель западногрузинского города Цаленджиха Эдишер Кварацхелия погиб в результате ракетного обстрела в ДНР. Кварацхелмя участвовал в боях в Донбассе с 2014 года. В данный момент он входил в состав националистического батальона «Киевская Русь».
Напомним, что после начала специальной военной операции было убито 20 грузинских боевиков.