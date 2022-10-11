Донецк, , 01:00 — REGNUM В боях на территории ДНР был убит ещё один наёмник из Грузии, сообщает 10 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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Житель западногрузинского города Цаленджиха Эдишер Кварацхелия погиб в результате ракетного обстрела в ДНР. Кварацхелмя участвовал в боях в Донбассе с 2014 года. В данный момент он входил в состав националистического батальона «Киевская Русь».

Напомним, что после начала специальной военной операции было убито 20 грузинских боевиков.