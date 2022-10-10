Москва, 10 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Призыв журналистов на «профильную» службу в армию ничего не изменит до тех пор, пока информационная работа в Минобороны идёт так, как она идёт. Проблема связана с системной информационной работой в российских Вооружённых силах. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов, комментируя письмо СМИ министру обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Конечная цель этого обращения — сохранение кадрового потенциала российских СМИ, что может лишний раз свидетельствовать о том, что частичная мобилизация в России, в том виде, в котором она проводится, вызывает недоумение даже у лояльно настроенных изданий», — отметил Николай Евдокимов.

При этом он обратил внимание, что «из обращения не совсем ясно, как именно журналисты могут помочь в этой ситуации».

«Те информационные проблемы, на которые указывают обратившиеся, связаны не с нехваткой журналистов, а с системной информационной работой в российских Вооружённых силах. В этом смысле призыв журналистов на «профильную» службу в армию ничего не изменит до тех пор, пока информационная работа в Минобороны идёт так, как она идёт. Дело вовсе не в количестве журналистов, освещающих ход СВО, как раз с этим проблем не вижу, а в качестве и в количестве предоставляемой информации», — отметил политолог.

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