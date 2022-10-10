Москва, 10 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы поразили высокоточным оружием большой дальности ряд целей на территории б. УССР, об этом сообщает 10 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе военной спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

В ведомстве уточнили, что массированному удару подверглись объекты систем военного управления, связи и энергетики киевского режима.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

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