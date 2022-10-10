Москва, , 13:15 — REGNUM Утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на находящейся под контролем киевского нацистского режима территории б. УССР. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности РФ.

Влаимир Путин Kremlin.ru

Также глава Российского государства подчеркнул, что в случае продолжения Киевом терактов на российской территории последует жёсткий ответ со стороны Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что преступления киевского режима оставлять без ответа просто невозможно.

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