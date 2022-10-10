Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 9 октября вышел из порта Санкт-Петербурга во второй субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург — порт Восточный — Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург. Судно загружено на 90%, на его борту находятся строительные материалы, оборудование, транспортные средства и 89 сорокафутовых контейнеров. Рейс проходит в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба «Атомфлота».

Gov. spb.ru Атомный лихтеровоз «Севморпуть»

«Судно загружено на 90% в плане задействованного объема грузовых помещений <…> Переход до порта Восточный займет ориентировочно 21 день. Там мы выгрузим часть груза, примем на борт товар для Санкт-Петербурга и продолжим движение в Петропавловск-Камчатский. Как и в первом рейсе, с Дальнего Востока в Санкт-Петербург мы доставим контейнеры с замороженной морской продукцией, в этот раз их будет около 90, а также генеральный груз», — рассказал Сергей Бралгин, капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть».

В ходе рейса экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечит работу специалистов Центра морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова, которые будут осуществлять экологический мониторинг акватории Северного морского пути. Полученные данные помогут дополнить недостающие данные о фауне морских акваторий российской Арктики и состоянии морской воды в осенне-зимний период в границах Северного морского пути.

Кроме того, планируется получить данные о гидрофизических параметрах каждого из морей, где в систему забора забортной воды на судне «Севморпуть» будут установлены автономные датчики Star-Oddi, которые будут непрерывно измерять температуру поверхностного слоя моря по ходу движения судна. Отмечается, что после обработки полученных данных учёные из Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН смогут продолжить картирование распространения водных масс на шельфе морей российской Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за растущего грузопотока Росатом принял решение о строительстве пятого и шестого ледокола серии 222 220 и четырех неатомных ледоколов, которые будут построены до 2030 года.

Читайте также: Росатом: для обеспечения всех проектов по Севморпути требуется 132 судна