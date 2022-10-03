Москва, , 17:51 — REGNUM Из-за растущего грузопотока «Росатом» принял решение о строительстве пятого и шестого ледокола серии 222 220 и четырех неатомных ледоколов, которые будут построены до 2030 года. Об этом сегодня, 3 октября, заявил Владимир Панов, специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики в ходе Всероссийского Морского конгресса в Москве, сообщает ТАСС.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

Специальный представитель «Росатома» на Морском конгрессе в Москве сказал, что до 2030 года пять ледоколов должны будут обеспечивать безопасность и устойчивость развития Северного морского пути (СМП) в восточном направлении.

«Мы видим растущий грузопоток. Было принято решение о строительстве дополнительно шести ледоколов — это продолжение серии 22 220, пятый и шестой, и еще четырёх неатомных ледокола, которые позволят высвободить уже атомные ледоколы для того, чтобы перенаправить их на восточное направление», — сказал Панов.

Кроме того, по его словам, для обеспечения проектов по Северному морскому пути требуется не менее 132 судов высокого арктического класса. На сегодняшний день 35 судов уже есть, а 32 суда находится в стадии строительства. Дополнительная потребность оценивается в 55 судов.

Ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о том, что на данный момент в условиях санкций и ухода зарубежных перевозчиков Северный морской путь приобретает ещё и геополитическое значение. Ежегодный объём перевозок по СМП подтвердили все компании, к 2024 году поток грузов выйдет на 90 млн тонн.

«Трафик на СМП за пять лет вырос в пять раз, должен вырасти ещё в пять раз за следующую пятилетку. При таких объёмах ежедневно по Севморпути будут проходить крупные корабли. В таких условиях нужны правила, нужна предсказуемость, предварительное уведомление и ледокольное сопровождение», — сказал Чекунков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росморпорт принял решение осуществить модернизацию четырёх ледоколов-ветеранов предприятия проекта 1105. «Капитанская речная» серия включает в себя корабли «Капитан Букаев», «Капитан Зарубин», «Капитан Чадаев», «Капитан Чечкин», относящиеся к классу «река-море».

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