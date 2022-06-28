Осло, , 20:38 — REGNUM В условиях растущего глобального интереса к арктическому региону Турция проявляет повышенное внимание к Арктическому совету, который стал дискуссионным форумом, что привлекает страны к подаче заявок на получение статуса наблюдателя. Национальная полярная научная программа (2018−2022 гг.), опубликованная в 2018 году, важна тем, что это первый официальный документ, опубликованный Турцией, в котором изложены интересы страны в регионе. Одним из пунктов документа является «Разработка дорожной карты для вступления Турции в Арктический совет».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2015 году Турция впервые подала заявку на членство в качестве наблюдателя в Арктическом совете. Это заявление не только не получило большой поддержки со стороны турецкого общественного мнения, но и не было принято. Нет документа, объясняющего, почему Арктический совет отклонил заявку Турции.

До сегодняшнего дня Турция проявляла осторожность в разработке и реализации своей арктической политики. Уместить арктические амбиции Анкары во внешнюю политику достаточно тяжело. Это может быть одной из причин, по которой Арктический совет отклонил заявку Турции на получение статуса члена-наблюдателя.

Норвежские аналитики из High North News предположили три сценария для арктического направления Турции:

1. Если Арктический совет будет действовать без участия Российской Федерации, то Турции придется выбирать между 7 западными государствами или Россией, с которой у нее исторические и экономические связи;

2. Если совет продолжит работу в таком же формате, как до начала специальной военной операции, или продолжит действовать в соответствии с теми же правилами, Турции необходимо будет заниматься текущими экологическими и научными проблемами в регионе, и, вероятно, ее позиция будет расплывчатой, как это происходит сегодня;

3. Если Россия продолжит в одиночку или с азиатскими партнерами в Арктике, Турция попробует этот канал, но турецкая экономика не способна быть привлекательным партнером для российской арктической экономической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, после приостановки западными странами участия в Арктическом совете, где Россия стала председателем на период с 2021 по 2023 год, приарктические страны 8 июня заявили о продолжении встреч, но уже без участия Российской Федерации.