Анкара, 10 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Комитет по иностранным делам парламента Турции согласовал предложение о присоединении Анкары к соглашению о Шпицбергене, которое позволит гражданам страны приобретать собственность, права на проживание и рыболовство на архипелаге и в территориальных водах. Предложение будет обсуждаться на генеральной ассамблее парламента в ближайшие дни. Об этом сообщает информационное агентство Hürriyet Daily News.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Бурсу Озсой, председатель Института арктических исследований Исследовательского центра Тубитак Мармара, отметила, что договор предоставит Турции право заниматься рыболовством и охотой, морской, горнодобывающей, торговой и промышленной деятельностью в регионе. Озсой сказала, что возможности Турции в регионе, а также развитие морской деятельности и совместные инфраструктурные проекты с Норвегией будут расширяться.

«Когда мы смотрим на маршруты, которые Китай называет «новым шёлковым путём» на севере, и на коммерческое использование дороги, открытой из-за таяния морского льда на севере, это можно считать серьёзным преимуществом в морском торговом пути», — сказала представитель исследовательского центра.

Она также напомнила, что турецкий флаг был развернут в Арктике во время первой научной экспедиции, проведенной в 2019 году.

По мнению экспертов, присоединение Турции к этому договору ещё больше укрепит её интерес к Арктическому региону. В рамках присоединения к договору о Шпицбергене турецкие учёные получат возможность проводить научные исследования на создаваемой турецкой научной станции.

Ранее турецкие учёные завершили 22-дневную экспедицию в Северном Ледовитом океане. Во время арктической экспедиции специалисты разрабатывали новые проекты и собирали огромные объемы данных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в условиях растущего глобального интереса к арктическому региону Турция проявляет повышенное внимание к Арктическому совету, который стал дискуссионным форумом, что привлекает страны к подаче заявок на получение статуса наблюдателя. Национальная полярная научная программа (2018−2022 гг.), опубликованная в 2018 году, важна тем, что это первый официальный документ, опубликованный Турцией, в котором изложены интересы страны в регионе. Одним из пунктов документа является «Разработка дорожной карты для вступления Турции в Арктический совет».

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