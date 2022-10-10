Уфа, , 08:45 — REGNUM Этап частичной мобилизации в Башкирии подходит к завершению. Об этом сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского района Уфы Юрий Алферов в программе «Честно говоря» на канале БСТ.

Частичная мобилизация R-19.ru

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Он пояснил, что с введением частичной мобилизации в Башкирии было установлено определенное задание по комплектованию воинских частей.

«Укомплектование идет в плановом режиме. Большая часть задания уже выполнена», — сообщил он.

Алферов отметил, что по мере того, как сформированные части будут выдвигаться из мест дислокации на полигоны для слаживания, их место займут вновь призванные и направленные для комплектования следующих частей.

«Этап частичной мобилизации в республике подходит к завершению», — сообщил он.

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