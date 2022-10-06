Уфа, 6 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 63 волонтерских центра имени Героя России, генерал-майораМинигали Шаймуратова, в которых оказывают помощь семьям участников спецоперации, работают в Башкирии. Об этом 6 октября сообщил заместитель председателя госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.

Администрация Бузулука Частичная мобилизация

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

Он сообщил, что для удобства семей участников спецоперации в городах и районах республики были созданы 63 волонтерских центра.

«Можно обращаться напрямую по месту вашего жительства. Вам обязательно помогут. Помощь по хозяйству, доставка продуктов, лекарств, социальная поддержка и многое другое. У каждого своя ситуация, каждому требуется свой вид поддержки», — сообщил Ишмухаметов.

Читайте также: Власти и жители Башкирии помогают экипировать мобилизованных