Этап частичной мобилизации в Башкирии подходит к завершению — военком
Уфа, 10 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Этап частичной мобилизации в Башкирии подходит к завершению. Об этом сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского района УфыЮрий Алферов в программе «Честно говоря» на канале БСТ.
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Он пояснил, что с введением частичной мобилизации в Башкирии было установлено определенное задание по комплектованию воинских частей.
«Укомплектование идет в плановом режиме. Большая часть задания уже выполнена», — сообщил он.
Алферов отметил, что по мере того, как сформированные части будут выдвигаться из мест дислокации на полигоны для слаживания, их место займут вновь призванные и направленные для комплектования следующих частей.
«Этап частичной мобилизации в республике подходит к завершению», — сообщил он.
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