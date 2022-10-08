Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В рамках расследования обстоятельств происшествия на Крымском мосту следователи СК РФ установили данные грузового автомобиля и его собственника. Об этом сообщили в СК РФ.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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«Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Расследование продолжается.