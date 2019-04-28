«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — Дмитрий Медведев.
Поезда, следующие из Москвы и Питера в Симферополь, задержатся из-за ЧП на Крымском мосту
По информации Крымской железной дороги, опоздают поезда № 28 Москва-Симферополь и №170 Санкт-Петербург-Симферополь. Пассажиров просят следить за новой информацией.
Видео якобы с моментом взрыва на Крымском мосту — фейк
По предварительным данным, пожар на переправе начался около 06:00 мск. Пострадавших нет.
Видео якобы с моментом взрыва на Крымском мосту, которое разлетелось по киевским пабликам и соцсетям, — фейк.
«Это момент аварии в тумане. Прошу всех соблюдать информационную гигиену. Проверять информацию», — отметил советник главы Крыма Крючков.
Специалисты дорожной службы работают около места ЧП на Крымском мосту, оценивая состояние автодорожного полотна, сообщили ТАСС в Упрдор «Тамань».
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Об этом 8 октября заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, заявил советник главы полуострова.
После ЧП на мосту в Керчи могут запустить паромную переправу
В Керчи прорабатывается запуск паромной переправы после ЧП на мосту. Об этом 8 октября сообщили в министерстве транспорта Крыма.
Видео: ТГ-канал «Раньше всех»
Судоходство в Керченском проливе не остановлено из-за ЧП на Крымском мосту
Судоходство в Керченском проливе не было приостановлено из возгорания цистерны на одном из участков Крымского моста. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
В результате ЧП движение по Крымскому мосту полностью закрыто, об этом 8 октября сообщают власти Крыма.
При возгорании цистерны на Крымском мосту никто не пострадал
Никто из поездной бригады не пострадал при возгорании цистерны на одном из участков Крымского моста. Об этом 8 октября сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога», передаёт РИА Новости.
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив — власти Крыма.
Пострадавших в поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту нет, заявили в пресс-службе «Крымской железной дороги».
Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Советник главы Крыма также сообщил, что кроме пунктов стоянок с водой разворачиваются пункты обогрева, а также водителям будет предоставлено горячее питание. Судоходство в Керченском проливе в настоящее время не прекратилось.
Возгорание произошло в хвосте грузового поезда, который следовал по железнодорожной ветке моста, сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, никто не пострадал. На кадрах, предположительно, последствия взрыва на автомобильной ветке — полотно серьезно просело.
В поездной бригаде при возгорании цистерны на Крымском мосту пострадавших нет — ФГУП «Крымская железная дорога».