Москва, 8 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Надо бить врага больше, дальше, сильнее. Об этом 8 октября заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

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«Крымский мост. Очевидное и позорное. Диверсия на Крымском мосту это диверсия на Крымском мосту. Позорно незаконное возмущение этой потерей. Позорна истерическая паника сетевых хомяков. Такие хомяки не имеют шансов на выживание», — отметил он.

«Что делать всем нам? На что направить возмущение? Ответ прост: надо бить врага больше, дальше, сильнее», — добавил Колеров.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Отмечается, что это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Арка над судоходной частью моста не повреждена. Движение по мосту сейчас полностью закрыто.