Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до несколько тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом 8 октября «Российской газете» сообщил источник в правоохранительных органах.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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Отмечается, что об этом говорит масштаб повреждений, в результате которых разрушены два автомобильных пролета, а также взрывное воздействие, которое получил железнодорожный состав с дизтопливом.

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Два автомобильных пролета моста частично обрушены. Арка над судоходной частью моста не повреждена.