Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Ответ России за киевский теракт на Крымском мосту должен быть сокрушительным, написал 8 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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«Вопрос не в мести, а в наказании и нашей состоятельности как государства, реагирующего на террористические атаки», — отметил он.

Удивительно, что объекты в Киеве до сих пор целы, добавил военкор.

Как сообщалось ранее, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В НАК сообщили о частичном обрушении двух автомобильных пролетов. Вследствие подрыва произошло также возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Движение приостановлено.