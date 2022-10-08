Москва, 8 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день полуостров Крым полностью обеспечен автомобильным топливом и этих запасов хватит не менее чем на 15 дней. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент осуществляется работа по организации продолжения подвоза топлива для автомобилей в регион.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе крымского минпрома сообщили, что во избежание появления искусственного ажиотажа из-за повреждения Крымского моста на территории Крыма запрещена продажа бакалейных товаров более 3 кг в одни руки.