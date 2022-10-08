Симферополь, 8 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Во избежание появления искусственного ажиотажа из-за повреждения Крымского моста на территории Крыма запрещена продажа бакалейных товаров более 3 кг в одни руки. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба крымского минпрома.

Boris Yu Бакалея

«В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до трёх кг», — говорится в сообщении.

В то же время, заместитель министра промышленной политики региона Ирина Мезавцова уточнила, что в Крыму нет проблем с продовольственными товарами, запасы которых составляют до 55 суток.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в РЖД сообщили, что после произошедшего на Крымском мосту продажа билетов на следующие в Крым и из него поезда приостановлена, также отменены все поезда в ближайшее время.