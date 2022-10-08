Москва, 8 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Госдуме призвали не паниковать в связи со взрывом на Крымском мосту.

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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"Прошу всех главное не паниковать и не отчаиваться. Мост мы восстановим, а Победу одержим в любом варианте. Дойдём до польской границы, это и будет Победой», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Парламентарий отметил, что и сам мягко скажем разозлен из-за случившегося на Крымском мосту.

«Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям», — подчеркнул депутат.