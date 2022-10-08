Симферополь, 8 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Произошедшее на Крымском мосту — дело рук киевских вандалов. Об этом 8 октября сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«[Киевские] вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, Константинов отметил, что в произошедшем, как он считает, проявилась вся суть киевского террористического режима, так как единственное, что у последнего получается — это смерть и разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламента Крымского Владимир Константинов написал, что полученные Крымским мостом повреждения не носят тяжелого характера и будут восстановлены в оперативном порядке.