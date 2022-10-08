Симферополь, 8 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Полученные Крымским мостом повреждения не носят тяжелого характера и будут восстановлены в оперативном порядке. Об этом 8 октября сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена», — написал он.

Также Константинов подчеркнул, что произошедшее наглядно показывает отправляющимся на фронты спецоперации за что воюют Россия, так как то, что агонизирующий киевский режим как загнанный в угол зверь — опасен и способен в любой момент огрызнуться, является очевидным.

«Мы неоднократно говорили об этом. Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что арка над судоходной частью Крымского моста не была повреждена в результате ЧП.