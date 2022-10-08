Керчь, Крым, 8 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия, все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Об этом 8 октября заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

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«Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — отметил он.

Судоходство в Керченском проливе из-за ЧП с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось, отметили в пресс-службе Росморречфлота.

На одном из участков моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового состава. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

Ведутся аварийные работы.