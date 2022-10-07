Вашингтон, , 17:42 — REGNUM США в рамках Североатлантического альянса намерена работать с Финляндией и Швецией в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике. Об этом заявили в ходе пресс-брифинга представители администрации Белого дома, сообщает РИА-Новости.

Белый дом США Mark lindamood

«Стратегия оценивает то, как мы калибруем и координируем наши активности с союзниками по НАТО и как мы с арктическими партнерами совместно защищаем наши интересы в области безопасности», — заявили в администрации Белого дома.

Отмечается, что речь идёт в том числе об увеличении количества совместных учений, оперативного взаимодействия, обмене информацией, а также о сокращении рисков «нежелательной эскалации» с Россией.

Напомним, что 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике, рассчитанную на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что отношения его страны с Финляндией отличаются от отношений со Швецией. Об этом написала шведское издание SvD. Более того, на пресс-конференции в Праге турецкий лидер заявил, что готов принять Финляндию в НАТО, но говорит, что хочет видеть больше усилий от Швеции.

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