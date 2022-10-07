Вашингтон, 7 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество. Соответствующий документ сегодня, 7 октября, был опубликован на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В новой Национальной стратегии для Арктического региона сформулирована позитивная повестка дня США на следующие десять лет, направленная на реализацию этого видения. Эта стратегия, являющаяся обновлением предыдущей стратегии 2013 года, более оперативно решает климатический кризис и направляет новые инвестиции в устойчивое развитие для улучшения условий жизни жителей Арктики при сохранении окружающей среды», — пояснили в администрации.

Также указывается, что новая Национальная стратегия для Арктического региона объясняет растущую стратегическую конкуренцию в регионе, усугублённую специальной военной операцией, а также активными усилиями Китая по укреплению влияния на Крайнем Севере. Документ направлен на то, чтобы Соединённые Штаты могли эффективно конкурировать и справляться с напряжённостью.

«Эта стратегия признает, что между внешней и внутренней политикой нет четкой границы. Для реализации нашего видения в этот динамичный период потребуется лидерство США внутри страны и за рубежом. Мы будем продвигать интересы США в Арктике по четырем взаимодополняющим принципам, охватывающим как внутренние, так и международные вопросы», — указано на сайте Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США создало новое управление арктической стратегии и глобальной устойчивости для защиты интересов в регионе. Должность заместителя помощника министра обороны по вопросам Арктики и глобальной устойчивости занялаАйрис Фергюсон.

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