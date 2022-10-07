Пенза, 7 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В отношении жителя Пензенской области прекращено уголовное преследование за уклонение от военной службы при частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Следственное управление СКР по Пензенской области «По данным следствия, 23 сентября 2022 года мужчина 1990 года рождения, состоящий на воинском учете, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился».

По словам супруги задержанного, мужа выпустили из изолятора, где он пробыл двое суток после возбуждения уголовного дела.

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«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований», которое завели против жителя Пензенской области», — цитирует источника агентство.

Напомним, защита подозреваемого утверждала, что статья 328 УК РФ применима только к уклонистам от призыва на срочную службу и ходатайствовала о прекращении дела.

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