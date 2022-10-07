Москва, , 12:07 — REGNUM Закон о кредитных каникулах, который позволяет приостановить выплаты по займам военнослужащим-контрактникам и призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации гражданам, участвующим в спецоперации, подписал президент России Владимир Путин. Документ 7 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что закон создан для защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), мобилизованных, являющихся воинами-контрактниками или служащих в Росгвардии, воинских формированиях и органах, которые принимают участие в спецоперации ВС России.

Также указывается, что кредитные каникулы, помимо военнослужащих Минобороны, могут быть предоставлены участвующим в спецоперации служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного комитета.

При этом отмечается, что указанные участник спецоперации будут иметь право приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО, также этим правом могут воспользоваться члены их семей.

Кроме того, добавляется, что исполнение обязательств по кредиту может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный на 30 дней, для чего заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что план по частичной мобилизации полностью выполнен в Красноярском крае.