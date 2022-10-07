Москва, 7 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Киевский режим своими обстрелами Запорожской АЭС пытался сделать станцию грязной ядерной бомбой. Об этом сегодня, 7 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запорожская АЭС

По её словам, идеология была именно эта — сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать ЗАЭС как грязную ядерную бомбу.

«Противоречивые заявления киевских властей в отношении ядерной тематики согласованы с западными странами», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, действия Киева в отношении Запорожской АЭС с точки зрения методологии подпадают под определение террористических, заявляла Захарова.

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