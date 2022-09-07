Москва, , 08:43 — REGNUM Действия Киева в отношении Запорожской АЭС с точки зрения методологии подпадают под определение террористических. Об этом сегодня, 7 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт RT на русском.

Запорожская АЭС

По мнению, Захаровой, безусловно, то, что киевский режим делает в контексте Запорожской АЭС, это прямое терроризирование с использованием ядерного объекта.

«Если говорить о таком выражении, как государственный терроризм, то с юридической точки зрения Российское государство его не приемлет», — подчеркнула Захарова.

ИА REGNUM сообщало, бездействие стран Европы в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает тревогу, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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