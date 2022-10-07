Москва, 7 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Киевский режим практикует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС, заявила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это же подтверждает абсолютно не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы об этом говорили — что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж», — сказала она в эфире Первого канала.

Также Захарова добавила, что киевский режим пытался сделать станцию «грязной ядерной бомбой». Что касается заявления Зеленского о необходимости нанести «превентивные удары» по России, Захарова отметила, что это «просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов».

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