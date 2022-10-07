Москва, , 11:11 — REGNUM Несмотря на открытые заявления Владимира Зеленского о желании Киева иметь ядерное оружие, НАТО и Европа «пляшут под дудку» киевского режима. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие», который проходит на Сахалине.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как вы знаете, вчера был созван совет так называемого Европейского сообщества, это была инициатива президента (Франции Эммануэля) Макрона, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза (Жозеп) Боррель заявил, с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, пляшут просто под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока ещё находится там у власти», — сказал он.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что этим США вместе со своими союзниками берут на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, продолжая накачивать оружием режим Зеленского, в то время как последний открыто заявил о желании киевского террористического режима обладать ядерное оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного ядерного удара НАТО по территории России свидетельствуют об исходящей от киевского режима ядерной угрозе и подтверждают необходимость проведения спецоперации.