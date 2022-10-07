Нефть Brent штурмует уровень $95 за баррель
Москва, 7 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, по состоянию на 12:40 мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,42%, до $94,82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.
ПАО «Газпром»
Добыча нефти в России
«Несмотря на опасения ужесточения монетарной политики ФРС нефтетрейдеры продолжают попытки взять уровень сопротивления $95 за баррель.
Сокращение добычи ОПЕК+ и опасения перебоев поставок из России вынуждает крупные инвестбанки повышать прогнозы по уровню цен на нефть.
Сегодня рынок ждет данных по количеству работающих буровых в Северной Америке, а также отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.
Эти данные могут подстегнуть продажи на фиксации прибыли после бурного роста прошедшей недели», — пояснил эксперт.
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