Москва, 7 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, по состоянию на 12:40 мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,42%, до $94,82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Несмотря на опасения ужесточения монетарной политики ФРС нефтетрейдеры продолжают попытки взять уровень сопротивления $95 за баррель.

Сокращение добычи ОПЕК+ и опасения перебоев поставок из России вынуждает крупные инвестбанки повышать прогнозы по уровню цен на нефть.

Сегодня рынок ждет данных по количеству работающих буровых в Северной Америке, а также отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.

Эти данные могут подстегнуть продажи на фиксации прибыли после бурного роста прошедшей недели», — пояснил эксперт.

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