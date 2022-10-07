Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 7 октября баррель нефти марки Brent подорожал на 1,25%, до $94,83. Покупатели продолжают черпать силы от решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррель в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Pixabay.com

Решение альянса вызвало резкую критику со стороны Белого дома. Штаты решили выкинуть на рынок 10 млн баррелей из стратегических резервов. Это не такой большой объем, чтобы обвалить рыночные цены.

Спекулянты прекрасно понимают, что США не сможет давить своим авторитетом на всех, поскольку стратегические запасы нефти находятся на минимальных значениях за 38 лет. А восполнение их приведет к новым максимумам.

Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $94,32. Цена торгуется в небольшом минусе. В центре внимания участников рынка отчет по занятости в США за сентябрь.

Очень важный показатель для ФРС США и доллара. Индекс доллара восстановился до 112,24 пунктов, чем ограничил рост нефтяных котировок. Для продолжения восходящего движения нужны данные больше 300 тыс. новых рабочих мест.

Сначала доллар отреагирует ростом, но для нефтяного рынка это будет бычий сигнал, поскольку снизятся опасения по поводу рецессии.

Покупателям нужно проскочить через уровень $96. Если после теста цена не обвалится, то им откроется дорога к уровню $105.

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