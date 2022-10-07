Газни, Афганистан, , 12:54 — REGNUM Женщины в уездах Малистан и Джагори афганской провинции Газни устроили акцию протеста против смертоносного нападения на школу «Кадж» в Кабуле. Под лозунгами «Образование — наше право» и «Быть хазарейцем — не преступление», эти женщины требовали открытия школ для девочек и прекращения «геноцида хазарейцев». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Хиджаб Scoopnest.com

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После нападения на школу «Кадж» сотни женщин в провинциях Кабул, Герат, Бамиан, Балх, Нангархар, Баглан и Панджшер провели акции протеста с требованием положить конец «геноциду хазарейцев».

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко подавили акции протеста женщин в разных городах. Согласно сообщениям, радикалы разгоняли демонстранток с помощью стрельбы в воздух, избиений и арестов.

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Согласно последнему отчёту Amnesty International, насилие в отношении участниц протестов применяется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью запугать их. Многие активистки сообщали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивали их тросами, плетьми и прикладами.

Согласно сообщениям, задокументированным Amnesty International, до февраля этого года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвольно арестовали или похитили более 30 участниц протестов.