Москва, , 16:09 — REGNUM В Арктике завершились летние полевые исследования популяции белой чайки. Совместная экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании «Роснефть» проводилась в северо-восточной части Карского моря. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Белые чайки — одно из любимых лакомств белого медведя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспедиция по наблюдению за редким видом проводилась в одном из ключевых районов ареала пернатых в Карском море — на острове Визе, также были обследованы ещё восемь известных ранее мест гнездования. Учёными проводилась оценка численности, состояния здоровья, особенности гнездования и трофические отношения вида.

Специалистами были проведены исследования, взяты пробы биоматериала и окольцованы 129 взрослых птиц и птенцов. Помимо этого, на чаек были установлены GPS-трекеры для выявления районов питания птиц. Учёные также проведут анализы взятого биоматериала в лабораторных условиях. Кроме того, во время экспедиции проследили за динамикой колоний, сделаны видеозаписи гнездового поведения белых чаек с помощью фотоловушек и беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что эксперты смогут впервые оценить уровень стресса популяции белых чаек и проанализировать состояние местообитания, что поспособствует сохранению краснокнижных птиц, совершенствованию методик мониторинга и восполнению пробелов в знаниях о белой чайке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всемирный фонд дикой природы (WWF) и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ) провели экспедицию, где были собраны данные о малоизученном лаптевском подвиде моржа. Учёным удалось обследовать лежбища ластоногих, взять пробы биопсии, а также оснастить животных спутниковыми передатчиками. Исследования помогут разработать эффективные меры охраны краснокнижного подвида. Основные работы велись на восточном побережье Таймырского полуострова и на островах в море Лаптевых.

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